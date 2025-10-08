Rosario, víctima de la especulación inmobiliaria en Barcelona: "Me dijeron, desde el minuto uno, que no me querían en casa"

Un fondo de inversión quiere echarla de la casa en la que ha vivido casi 30 años para convertir su piso en un coliving para estudiantes. "El estrés es grandísimo", lamenta ante Luis Calero.

Luis Calero se ha desplazado hasta Barcelona para conocer, de primera mano, la situación de la vivienda en la ciudad condal. El reportero ha charlado con Rosario, una mujer que se encuentra en plena batalla con un fondo de inversión que quiere echarla de la casa en la que lleva viviendo más de 26 años.

"Me dijeron, desde el minuto uno, que no me querían en casa", cuenta al reportero, "que estaban echando a todos los vecinos y que iban a hacer una residencia estudiantil". Rosario explica que, en este momento, el fondo de inversión ha demandado a seis personas y una de esas personas es ella.

Cuando recibió la demanda fue muy difícil para ella ya que no domina el vocabulario legal. "Se te baja la tensión, te crees que te caes... el estrés es grandísimo", expone, "te ves inmediatamente en la calle, desatendida".

Rosario cuenta que su hijo ha sido el más afectado en esta situación ya que, al descubrir que los querían echar, "le bajaron las defensas de tal manera que, ahora, está con una enfermedad autoinmune que se llama trombocitopenia".

"La casa es una casa con mucha vida, que hemos vivido, y vida que queda mucho por vivir", se lamenta Rosario, "es el sitio donde uno tiene recuerdos, donde tiene su infancia, te entran ganas de que los que te están haciendo esto lo vivan en sus propias carnes".

Calero consigue hablar con varios de los nuevos vecinos de Rosario. Un chico le cuenta que el piso está muy bien, pero que no sabe cuánto paga por él. Otra chica le dice que va a vivir en ese piso tres meses y, de nuevo, tampoco sabe cuánto paga.

