Iñaki López, sobre la tumba de 4 metros en la que se ha caído una mujer: "Alguien quería que no saliera su ser querido nunca"

Iñaki López y Beatriz de Vicente comentan en este vídeo el rescate de una mujer de 46 años que se cayó a una fosa de cuatro metros en el cementerio de Navahermosa, en Toledo. Iñaki recuerda que "las tumbas suelen tener dos metros".

Los Bomberos y los servicios de emergencias han llevado a cabo el complicado rescate de una mujer de 46 años que se cayó en una fosa del cementerio de Navahermosa, en Toledo.

Fue la propia mujer la que dio el aviso a Emergencias con su teléfono móvil y propició el complejo rescate, que duró varias horas al encontrarse a una profundidad de cuatro metros.

La mujer se encuentra hospitalizada con varias lesiones cervicales y costillas rotas. Los vecinos del pueblo aseguran que no era la primera vez que pasaba algo similar.

Iñaki López apunta que "las tumbas suelen tener dos metros" y tira de ironía al afirmar que, al estar esta a cuatro metros, "alguien quería que no saliera su ser querido nunca".

Beatriz de Vicente, por su parte, apunta que este accidente "va a generar en esta señora un derecho indemnizatorio".

