El Periódico de Cataluña ha publicado nuevos testimonios de trabajadores en las obras del Camp Nou que denuncian las condiciones precarias a las que están sometidos, desde jornadas maratonianas donde cobran 4 euros la hora, hasta amenazas de despido si denuncian su situación.

Uno de ellos explica que tiene que dormir, literalmente, cerca del estadio del FC Barcelona algunas noches, porque si no no llega a su jornada laboral. "Un sábado en Manresa sale el tren a las seis y llegas ahí a las ocho y media", explica el trabajador, que asegura que "en el trabajo no quieren a las ocho y media. Puntual. A las ocho": "Si fallas una o dos veces, a la calle", explica en el vídeo que se puede ver sobre estas líneas.