El teniente general Gan Pampols revela las condiciones que le puso a Mazón para aceptar la Vicepresidencia del Gobierno valenciano

Carlos Mazón ha elegido al teniente general del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols para asumir la vicepresidencia del Govern valenciano para la Recuperación Económica y Social. Esta Vicepresidencia tiene como misión "centralizar todas las acciones del Consell" para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.

Gan Pampols ha explicado en Más Vale Tarde cuáles van a ser sus primeros pasos como vicepresidente de la Generalitat Valenciana.

"Hay que determinar qué hay que reconstruir, no se puede hablar de una cifra ni decir qué se va a acometer o no, hay que hacer todo lo necesario para volver a las condiciones iniciales y evitar que se repita en el futuro con un plan de prevención", ha explicado.

El teniente general cree que el hecho de encomendar esta tarea a un militar puede aportar eficacia a las tareas de reconstrucción: "Los militares tenemos el concepto de planear y trabajar en equipo en nuestro ADN, tenemos una forma de hacer y de pensar que en esta ocasión será útil".

Además, asegura que no ha dudado en pedirle a Carlos Mazón que cesen los reproches políticos: "Le dije a Mazón que necesitaba un consenso político y que las peleas queden al margen del proceso de reconstrucción". "Los afectados no entenderán que no haya generosidad y altruismo por parte de todos", ha añadido.

"No voy a criticar nada de lo que ha ocurrido, mi trabajo empieza ahora y se proyecta hacia delante", ha concluido Francisco Gan Pampols.