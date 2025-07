Tania Sánchez, sobre las críticas a Rosalía por su silencio con Gaza: "Con el comunicado que ha hecho no me queda clara su postura"

Tania Sánchez ha estado en el plató de Más Vale Tarde para dar su opinión, entre otras cosas, sobre el comunicado de Rosalía después de que un diseñador le dijera que no trabajaba con artistas que no defendieran públicamente a Palestina. En su escrito, la artista ha condenado el asesinato de "personas inocentes" en el enclave y pone el foco en quienes pueden parar todo esto y no lo hacen.

Para la analista, el primer punto a comentar es la filtración de esta conversación que la cantante mantuvo por correo con el mencionado diseñador, quien ya ha rechazado colaborar con gente como Kanye West. A partir de ahí, Sánchez ha analizado si la respuesta de Rosalía es tibia o si con ella queda claro cuál es su postura sobre lo que está sucediendo en Gaza.

"Los artistas son libres de decir más o menos su posición en estas cuestiones, y el público es libre de juzgarles en un sentido o en otro. Yo prefiero a los artistas más comprometidos", expone.

Y se alinea con el diseñador: "Estas personas poderosas pueden hacer uso de todo eso para hacer el bien. Yo tengo mi opinión sobre lo que es el bien".

"Con ese comunicado no me queda claro qué opinión tiene con lo que pasa en Gaza. Me gusta algo menos que no use su posición... pero tampoco me gusta que se haya filtrado el correo", concluye.