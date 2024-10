La analista Tania Sánchez ha confesado en Más Vale Tarde que sabía que el exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón, "no estaba bien", en referencia a las informaciones que apuntan que tenía problemas de adicciones.

Tras ser preguntada por la presentadora Cristina Pardo si el expolítico era violento, Sánchez ha respondido que no puede "hablar en esos términos". "Hace tiempo que no tengo una estrecha relación con él", ha comentado.

"A mí sí me había llegado esta realidad de que no estaba bien, que no pasaba buenos momentos desde hace tiempo. Pero nunca he compartido espacios de salir de la noche, que todo apunta que es en esos espacios de ocio donde se daban esos casos", ha añadido.