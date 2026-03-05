Tania Sánchez, sobre el acoso a Rita Maestre: "No tengo dudas de que quien está detrás tiene una motivación política"

La portavoz de Más Madrid ha denunciado que se ha filtrado la dirección de su casa en páginas en las que se ofertan servicios sexuales. Desde hace un año, hombres llaman a la puerta de su casa para solicitar estos supuestos servicios.

Rita Maestre ha denunciado que está sufriendo acoso después de que se haya filtrado la dirección de su domicilio en anuncios en los que se ofrece sexo. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital señala que desde hace un año, hombres llaman a la puerta de su casa para contratar supuestos servicios sexuales.

Beatriz de Vicente señala que en la Policía Municipal "hace una investigación telemática, sobre todo en delitos de acoso, impresionante, así que yo no dudo de que caigan". La abogada expone que lo que está sufriendo Maestre "podría ser catalogado como un delito de revelación de secretos, que, en el caso de que se difundan los datos, son hasta cinco años de prisión".

La abogada indica que hay una modalidad específica llamada 'doxing', "que es la publicación de datos personales que se cuelgan, por ejemplo, en páginas web precisamente para molestar", explica. Beatriz indica que en España hay una laguna ya que hacerse pasar por otra persona en redes sociales no es un delito.

Tania Sánchez, por su parte, considera necesario que "se activen todos los mecanismos y descubran quién está detrás". Además, la colaboradora indica que no tiene dudas de que "quien está detrás tiene una motivación política de muchos tipos y maneras". "Espero que, como es una motivación política, sepamos su nombre y apellido", concluye.

