Las bebidas vegetales están de moda y parece que lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿se puede sustituir la leche por estas bebidas? El nutricionista Pablo Ojeda ha explicado este miércoles en Más Vale Tarde que estas bebidas son una "opción más" e "igualmente sanas". Para el experto, la mejor de todas es la bebida de soja enriquecida con calcio y puede ser un sustituto a la leche.

No obstante, ha recalcado que por ley no se les puede llamar leche ya que no tienen origen animal. "Lo que sí me resulta adecuado es saber diferenciar qué tipo de bebida vegetal es para qué cosa. Si no te pasa absolutamente nada, puedes elegir la que más te gusta", ha señalado Ojeda.

Por ejemplo, la bebida de soja es "muy buena para las mujeres que entran en menopausia ya que bajan los niveles de estrógenos y las isoflavonas de soja actúan como esas hormonas". Además, añade que no hay trampa ya que aunque resulta más dulce es azúcar natural.

Mientras que la de almendra es la que "menos carbohidratos tiene": "Si quieres hacer una dieta, la mejor es la de almendra". En cuanto a la de avena, el experto asegura que es "muy saciante", pero "es la que tiene más porcentaje de grasa". Y la más dulce de todas es la de arroz.