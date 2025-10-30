Silvia Taulés califica de "tiro en el pie" las palabras de Juan Carlos I sobre Franco: "Creo que no es consciente"

La periodista, en Más Vale Tarde, considera que el emérito es "una víctima de sí mismo" y que con ese libro "no va a conseguir reconciliarse con su hijo".

Silvia Taulés ha estado en Más Vale Tarde, programa presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, para hablar del libro de las memorias de Juan Carlos I. Uno en el que, dice la periodista, "busca reconciliarse con su hijo" pero considera que con ese manuscrito "no lo va a conseguir".

"El rey Juan Carlos es una víctima, pero de sí mismo. En el libro queda clarísimo que quiere reconciliarse con su hijo pero así no lo va a conseguir. Más que pedir perdón explica algún capítulo o episodio. Me dicen que nos esperemos a que se publique porque será más suave de lo que parece. Tengo mis dudas", ha expresado Taulés.

Y es que en ese manuscrito el emérito elogia incluso a la figura del dictador Francisco Franco: "Habla de él como si fuera casi su padre. Es un tiro en el pie y creo que no es consciente. En su círculo le apoyan al cien por cien, nadie le dice que eso no va por ahí y que se está equivocando".

"Tiene que estarle agradecido porque es él quien le puso donde está pero es que esto chirría por todas partes", ha dicho la periodista.

Además, ha hablado sobre la promoción de las memorias de Juan Carlos I: "En Francia la ha hecho porque está agradecido con la editorial por respetar los tiempos pactados y porque son amigos de la amiga periodista que le ha ayudado a escribir su autobiografía".

"Pero en España no va a pasar. Dice que no han respetado sus tiempos y que han retrasado las fechas para quedar bien con la Casa Real. Que ya se promociona sola. Es la última vez en tiempo que le vamos a ver hablando o fotografiado por la prensa española", ha expuesto Taulés.

