Más Vale Tarde recibe en su plató a Ana Pastor, que ha compartido detalles de su entrevista con Rafa Nadal en el especial de El Objetivo. Una de las cuestiones que ha abordado con el tenista tiene que ver con aquella polémica frase que dijo de que ser padre no le iba a cambiar.

Sin embargo, como muestra el avance de la entrevista que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Nadal reconoce que ha sido "un cambio radical, sin ninguna duda". "Nos cambia la vida a todos y seguro que a él no le despierta a las 3 de la mañana", comenta Iñaki López, lo que despierta un encendido debate en la mesa.

"Siempre pensáis que todo el mundo que no es como vosotros es un señorito", le responde Cristina Pardo, mientras Ana Pastor le plantea un "ejercicio de realidad": "¿Cuánta gente hay que nos está viendo ahora que cree que tú o yo nos levantamos o no a las 3 de la mañana, aunque lo expliquemos?".

"Un deportista de élite tiene que dormir, y si no, no es ser humano", justifica Iñaki, mientras Cristina le comenta que "yo no sé si se levanta, pero tú tampoco". "No seamos hipócritas, porque el tanto por ciento de gente que necesita ayuda porque estamos trabajando es altísimo", apunta por su parte Ana Pastor, que se dirige directamente a Iñaki: "La misma crítica que tú estás haciendo a Nadal te la hacen a ti y te hacen un traje". "Sois unos prejuiciosos", zanja Cristina.