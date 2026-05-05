Robo en una óptica de Novelda (Alicante): una dependienta agredida y un botín de 14 gafas

Analizamos en Más Vale Tarde la táctica de dos ladrones que, haciéndose pasar por clientes que necesitan una revisión óptica, han distraído a la dependienta para sustraer gafas de sol de marcas de lujo. En su huida, han dejado una mujer herida.

En una óptica de Novelda, Alicante, dos hombres se hicieron pasar por clientes para robar gafas de marcas exclusivas. Mientras uno simulaba necesitar una revisión visual, el otro aprovechó para sustraer las gafas. Las empleadas, al percatarse del hurto, intentaron detenerlos, aunque este tipo de acciones no son recomendables por el riesgo que implican. El vídeo del incidente muestra cómo uno de los ladrones distrae a la empleada mientras el otro esconde las gafas bajo su chaqueta. Lograron robar 14 gafas y, al ser descubiertos, agredieron a una empleada antes de huir, dejándola herida tras el forcejeo.

Acceden a una óptica en Novelda, en Alicante, haciéndose pasar por clientes. Uno de ellos finge que necesita una revisión mientras el otro aprovecha para robar gafas de primeras marcas. Las empleadas se dan cuenta y no dudan en enfrentarse a ellos, algo que, como siempre recomendamos en Más Vale Tarde, cuando hablamos de este tipo de sucesos, es poco recomendable. Nunca hay que ponerse en riesgo.

En el vídeo que acompaña a la noticia se puede ver a la perfección la escena del robo en esta óptica alicantina. Se muestra cómo dos hombres entran en una óptica y uno va directamente a hablar con la empleada. Le dice que necesita revisarse la vista y la óptica le pide que le siga hasta el mostrador.

Allí, siguen charlando y rellenan una especie de formulario. Es entonces cuando aprovechan que la mujer está distraída, que no se da cuenta de lo que hace el otro individuo, para llevar a cabo su robo. Porque el segundo hombre no está simplemente mirando el producto; lleva un rato guardándose bajo la chaqueta varias gafas de sol de marca.

Primero una, luego otra. Incluso en el vídeo se ve cómo se da una pequeña vuelta, para disimular, y vuelve al expositor. Se le ve en el reflejo del espejo escondiendo las gafas mientras su cómplice sigue haciendo el paripé de la revisión óptica.

El segundo hombre llegó a robar 14 gafas de marca y salió por la puerta para salir con el botín. Y ojo, porque es ahí cuando una empleada se da cuenta del robo, lo agarra para tratar de retenerlo y es agredida. Tras un forcejeo con los dos ladrones, estos consiguen huir dejando a la mujer herida.

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