Tania Sánchez se ha mostrado muy crítica con José Luis Yzuel tras escucharle cargar contra la propuesta de Yolanda Díaz de adelantar el cierre de restaurantes. "Me parece que debería ser más riguroso con lo que dice", ha indicado.

Unas declaraciones que han provocado que en el programa vuelvan a conectar con él para que pueda defenderse. Tania Sánchez ha señalado que la ministra de Trabajo con su propuesta no se refiere al conjunto de la hostelería. "Nadie está planteando el cierre de toda la hostelería en el país a las 22:00 horas", ha recalcado.

Además, ha indicado que no está de acuerdo con la afirmación de Yzuel sobre que una mayor extensión implica "un mayor negocio". Por último, ha asegurado que no es verdad que el hecho de que un restaurante cierre cuando se va el cliente, a pesar de que sea más tarde del horario fijado, no hace que el trabajador gane más dinero.

"Eso es falso, la inmensa mayoría de las empresas de hostelería paga rigurosamente", ha respondido de forma tajante Yzuel, recordando que son el sector "más inspeccionado".