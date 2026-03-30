Un residente en Minneapolis cuenta que "la gente que ha votado a Trump está muy descontenta" con la subida de precios por la guerra

Este fin de semana se ha celebrado en Minneapolis y en otras ciudades estadounidenses manifestaciones en contra de Donald Trump. Antonio Rodríguez es un fotógrafo latino que reside en esta ciudad de Minnesota con su familia.

Este fin de semana se han producido manifestaciones en contra de Donald Trump en numerosas ciudades de Estados Unidos. Una de las más masivas ha tenido lugar en Minneapolis. Más Vale Tarde conecta con Antonio Rodríguez, un fotógrafo que reside en esta ciudad de Minnesota.

Rodríguez no pudo acudir a la manifestación, aunque sí lo hizo su familia y, como señala, los manifestantes recordaron a las víctimas de la policía de inmigración. "Toda la gente estaba en contra, principalmente, de lo que está haciendo Trump en la guerra", cuenta, y, además, también sumaron consignas a favor de los derechos LGTBI, en contra de las redadas de ICE en Minnesota. "Todo se juntado", añade.

El fotógrafo cuenta, sobre las patrullas de ICE, que no están "haciendo el espectáculo bochornoso" que veíamos, pero "si hay muchos agentes de ICE en los aeropuertos". "Se supone que no están deteniendo a nadie, están controlando", añade, "pero hay también arrestos en los aeropuertos", confirma. "La gente igual tiene miedo de salir", expone.

Sobre la guerra de Irán, él, como residente en Estados Unidos, señala que la gente reacciona ante las subidas en el precio de la gasolina. "Ahora mismo está el galón a 3,50 dólares", cuenta, "y la gente está molesta". "Esa fue una de las promesas que dijo Trump cuando estaba como candidato, que no iba a subir los precios", explica. Antonio indica que la guerra está subiendo mucho los precios, "y la gente que le ha votado está muy descontenta con esto".

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