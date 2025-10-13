Iñaki López, al oír a Trump decir que España está haciendo "un trabajo fantástico": "A un líder de la oposición le va a estallar la cabeza"

Iñaki López comenta en este vídeo las palabras que Donald Trump ha dirigido a Pedro Sánchez, al que ha preguntado por el PIB y ha asegurado que España está haciendo un "trabajo fantástico".

Durante la cumbre de presidentes con motivo de la firma del acuerdo de paz en Gaza, Donald Trump saludaba a Pedro Sánchez entre sonrisas y dedicaba unas palabras a España, preguntando si "están trabajando con respecto al PIB" y asegurando que está haciendo un "fantástico trabajo".

Iñaki López señala que Trump ha hecho esto "con todos los líderes que estaban a su espalda cual profesor". Sobre las palabras de Trump asegurando que España está haciendo un "fantástico trabajo", el presentador asegura que "me sé de algún presidente de la oposición al que esto le va a hacer estallar la cabeza".

Juan Fernández-Miranda opina que "a Pedro Sánchez le interesa mucho que Trump hable bien de él y estar en esa foto", así como que "no le sitúe en el sitio de los malos y nos meta un castigo en cualquiera de las posibilidades infinitas que tiene Estados Unidos".

Elisa Beni, por su parte, ve un tono sarcástico en el comentario de Trump: "Le está diciendo 'estáis haciendo un buen trabajo con el PIB y ya hablaremos de esto'".

