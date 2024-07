Más Vale Tarde analiza la ruptura total entre el Ministerio de Trabajo y la patronal durante las negociaciones para la reducción de la jornada laboral. Mientras la CEOE asegura que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo, Yolanda Díaz les acusaba de "estar callados en las mesas de diálogo".

"Si negocias y llegas a un acuerdo es en base a ceder ambas partes. Si tú no te mueves de la posición y los otros tampoco, no puedes decir que hacen mal por no negociar", apunta Elisa Beni, que sostiene que el único camino es "llevar la ley tú solo y ver si sale o no, porque hay partidos como Junts o PNV que no la van a apoyar".

Gonzalo Miró, por su parte, opina que "si tú has marcado esto como un punto en tu legislatura, lo tienes que sacar adelante". El colaborador añade que "lo que no deja demasiado bien a la patronal en esta legislatura es el apocalipsis que han intentado vender, y que de momento no llega".