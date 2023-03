En mitad del debate sobre rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años, abierto tras la violación grupal a una niña de 11 años en Badalona, la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha explicado su postura en Más Vale Tarde. Asegura que sería "una absoluta barbaridad".

"Si tenemos una legislación en la que desproveo de toda capacidad de decisión para tener relaciones sexuales a un menor de 16 años y digo que no tiene capacidad mental para decidir con quién quiere tener relaciones sexuales, ¿cómo puedo decir que en cambio sí que tiene responsabilidad penal a los 12 años?", ha cuestionado. Y añade además que se sabe que "a nivel neurofisiológico ese cerebro siquiera esta formado". "Me parece una aberración y darle la espalda a la realidad de los delitos de menores, que no son básicamente violentos", ha manifestado.