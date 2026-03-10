Raquel Ejerique pide al Congreso que "vaya a hacer la compra": "Sin guerra de Irán, comer en nuestro país ya era insostenible"

Raquel Ejerique responde a los empresarios, que ante la guerra en Irán piden bajar el IVA de los alimentos y les recuerda que las ayudas a familias vulnerables o por la subida del carburante "sale precisamente de una caja de impuestos".

Ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, los empresarios españoles, con Antonio Garamendi y el presidente de Mercadona, Juan Roig, a la cabeza, piden al Gobierno una bajada del IVA de los alimentos.

"Luego cuando queremos que se ayude a las familias vulnerables o por la subida de los carburantes, todo eso sale precisamente de una caja de impuestos", explica Raquel Ejerique en el vídeo sobre estas líneas.

La periodista apunta que si esta caja de impuesto se vacía o "no recaudamos" este tipo de iniciativas "no pueden llegar a ningún sitio".

Raquel considera que la reducción del IVA sería una medida "poco justa" y "poco progresista", pues apunta que este impuesto se reduce tanto "a la reina Letizia cuando va al supermercado" como a "la señora que no tiene casa".

Por ello, la periodista afirma que ante la guerra en Irán que "va a empeorar las cosas" habría que hacer "un poco pie en pared" y que "el Congreso de los Diputados vaya un día a hacer la compra", porque "sin guerra de Irán hace un mes ya era una situación muy insostenible la de comer en nuestro país".

