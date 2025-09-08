Ahora

Contundente con el político del PP

Ramoncín, tras las últimas declaraciones de Tellado: "Solo las hace gente ultra y que no cree en la democracia"

"Eso que ha dicho, como persona deja mucho que desear, porque en este país hablar de fosas es una cosa todavía muy inquietante", ha expresado Ramoncín, quien ha destacado de Tellado que "es un personaje incapaz de mencionar un libro cuando le preguntan".

Ramoncín

Ramoncín ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones de Miguel Ángel Tellado, en las que dijo que se podía "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". "Esa manera de producirse solo lo hace la gente que es ultra y que no cree en la democracia", ha opinado el artista, quien ha subrayado del secretario general del Partido Popular que es "un personaje que es incapaz de mencionar un libro cuando le preguntan".

"Por tanto, tiene muy poco que ver con lo que la gente quiere de alguien que tiene que estar hablando todo el rato", ha añadido Ramoncín, tras lo que ha destacado: "Además, hay una cosa muy curiosa, porque cuando tú utilizas esa forma de hablar y luego no te gusta que te lo digan a ti, te encuentras en una situación muy desagradable".

Así, el artista ha señalado que lo que ha dijo Miguel Tellado "como persona deja mucho que desear, porque en este país hablar de fosas es una cosa todavía muy inquietante".

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | España llama a consultas a su embajadora en Tel Aviv
  2. Feijóo y el PP siguen su camino hacia Vox: de presumir de centralidad a hacer suyo el 'me gusta la fruta'
  3. El Supremo trabaja con la idea de juzgar al fiscal general del Estado en noviembre
  4. Yolanda Díaz no renuncia a ganar la votación para reducir la jornada laboral: "Estoy hablando con Puigdemont"
  5. Leire Díez se enroca en su relato y asegura que "no recibía instrucciones" de Cerdán
  6. La vuelta al cole más desoladora: cientos de niños empiezan el curso en barracones 10 meses después de la DANA