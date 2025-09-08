Ramoncín, tras las últimas declaraciones de Tellado: "Solo las hace gente ultra y que no cree en la democracia"

"Eso que ha dicho, como persona deja mucho que desear, porque en este país hablar de fosas es una cosa todavía muy inquietante", ha expresado Ramoncín, quien ha destacado de Tellado que "es un personaje incapaz de mencionar un libro cuando le preguntan".

Ramoncín ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones de Miguel Ángel Tellado, en las que dijo que se podía "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". "Esa manera de producirse solo lo hace la gente que es ultra y que no cree en la democracia", ha opinado el artista, quien ha subrayado del secretario general del Partido Popular que es "un personaje que es incapaz de mencionar un libro cuando le preguntan".

"Por tanto, tiene muy poco que ver con lo que la gente quiere de alguien que tiene que estar hablando todo el rato", ha añadido Ramoncín, tras lo que ha destacado: "Además, hay una cosa muy curiosa, porque cuando tú utilizas esa forma de hablar y luego no te gusta que te lo digan a ti, te encuentras en una situación muy desagradable".

Así, el artista ha señalado que lo que ha dijo Miguel Tellado "como persona deja mucho que desear, porque en este país hablar de fosas es una cosa todavía muy inquietante".