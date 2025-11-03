Ramoncín, al rey emérito: "Habla de amor por los españoles y le regaló 60 millones a su amante en vez de repartirlo entre 200 familias"

Ramoncín reflexiona en este vídeo tras conocer nuevos fragmentos de las memorias del rey Juan Carlos y se pregunta por qué, en lugar de dar 60 millones de euros a Corinna, no repartió "250.000 en 200 casas".

Siguen llegando nuevos adelantos de las memorias del rey Juan Carlos. En esta ocasión, se desvelan pasajes donde el rey emérito habla de cómo hizo que un joven Felipe VI le acompañara durante el intento de golpe de Estado del 23F donde le dijo que "la Corona está en el aire".

En su libro, Juan Carlos I también admite que su relación con Corinna "fue un error del que me arrepiento amargamente" y que tuvo "un impacto perjudicial para mi reinado y mi vida familiar".

Ramoncín hace en el vídeo sobre estas líneas una reflexión tras oír al rey emérito "hablar del amor por la patria y por los españoles y regalarle 60 millones a una amante".

En lugar de eso, el cantante considera que debería "haber repartido eso en 200 casas, 250.000 euros para 200 familias, por ejemplo". "Tributar hubiera valido", le responde Iñaki López.

