Esther Redondo, sobre la directora de la Guardia Civil: "Es del círculo de confianza de Sánchez. Dejarla caer serían palabras mayores"

La periodista expone que Mercedes González no es una dirigente socialista cualquiera. Redondo indica que el presidente del Gobierno y ella se conocieron cuando Sánchez era concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Leire Díez habría tenido tres citas con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, según se extrae del sumario de su caso. Aunque el PSOE ha reconocido dos reuniones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende a González.

"Por lo que sea, Ferraz no se querella con esta señora", señala Cristina Pardo, "ni tampoco hay una mala palabra hacia la directora general de la Guardia Civil frente a sospechas tan graves". "Moncloa la ha respaldado al 100%", indica Esther Redondo.

La periodista señala que el PSOE dice que González "no ha hecho nada" y, además, "aseguran que no ha coaccionado a ningún agente de la UCO". "Este Gobierno vino para luchar contra la corrupción y las respuestas que da son muy pobres", indica Pardo.

"Entiendo que la quieran defender, pero que salgan y nos lo expliquen, o que salga esta mujer", añade la presentadora de Más Vale Tarde. Redondo expone que Mercedes González "no es una dirigente socialista cualquiera, es una persona muy del círculo de confianza de Pedro Sánchez".

Redondo explica que se conocieron cuando él era concejal en el Ayuntamiento de Madrid, "y es una de las personas de más confianza dentro de la gente del PSOE de Madrid". "Dejar caer a Mercedes González serían palabras mayores", concluye.

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