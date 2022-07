El nutricionista Pablo Ojeda ha intervenido este miércoles en Más Vale Tarde para explicarnos qué es lo que debemos comer y beber -y qué no- en estos días de sofocante calor. Por ejemplo, ¿se pueden combatir las altas temperaturas comiendo alimentos picantes? "Sí, pero en nuestro contexto, no tiene ningún sentido hacerlo. No tenemos temperaturas super extremas que tienen algunos países africanos donde sí se hace, pero por una razón: porque sudan un poco, y como la temperatura ambiente respecto a la del cuerpo es mayor, le da algo de brisa. Pero aquí no es necesario del todo".

Pero tenemos más preguntas: sabemos que las verduras son buenas para estas ocasiones, pero ¿las cocinamos? Ojeda responde: "Estamos en una situación extrema, y por tanto hay que buscar soluciones que se salen un tanto de lo habitual. Cuando cocinamos, le quitamos el líquido, el agua, a esa verdura. Por lo tanto, es nuestro organismo quien tiene que aportarla para después hacer una correcta digestión. Si la comemos en crudo nos va a resultar mucho más beneficioso".

El nutricionista también nos cuenta en Más Vale Tarde la importancia de la bebida en fechas de calor tan intenso como estas: "El alcohol es fatal. Las cervezas son maravillosas, pero no son lo mejor para hidratarnos. Al final, es un tóxico, y el alcohol deshidrata. Aun así, siempre y cuando estemos bien hidratados, por una cerveza no pasará nada". En este punto, Ojeda ha recordado que hay muchas bebidas que en ocasiones "nos llevan a engaño". Por ejemplo, es mejor tomar el café o el té descafeinado o sin teína, ya que son "excitantes que van a aumentar nuestro metabolismo".

"Tampoco es recomendable beber bebidas azucaradas o energizantes, ni siquiera los zumos envasados", ha alertado el nutricionista, que se ha centrado en este último caso con consejo incluido: "Lo bueno es que lo hagamos nosotros. Y no hay que olvidar que, tras hacer el zumo, la piel que queda en el exprimidor debemos incorporarla a nuestra bebida para que nuestro cuerpo no tenga picos de insulina tan sumamente altos". Y ha concluido hablando del rey del verano: el tomate.