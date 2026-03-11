El psiquiatra forense José Carlos Fuertes cree que la manera de actuar de Trump "es pose, mucha caricatura"

Muchos profesionales definen al presidente de Estados Unidos como un "narcisista maligno" y lo comparan, incluso, con "los dictadores del siglo XX". Además, también se especula con que pueda sufrir algún tipo de deterioro cognitivo.

Más Vale Tarde conecta con José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, para, como señala Iñaki López, "entender y analizar" el comportamiento de Donald Trump. Como indica el presentador, algunos expertos ya le han diagnosticado "como un narcisista maligno y, han añadido, al estilo de los dictadores del siglo XX".

Fuertes considera que el presidente de Estados Unidos "está vendiendo una imagen, nos está transmitiendo una idea de infantilismo, de puerilidad". El doctor añade que, "a veces, esos cambios tan arbitrarios y rápidos que tiene de planteamientos son propios de un enfermo mental".

"¿Es esto la realidad o es una pantalla que está empleando y detrás tiene otro mensaje?", plantea el psiquiatra. Fuertes no cree, desde el punto de vista médico, "que todo lo que está diciendo se corresponda a un planteamiento lógico y meditado".

Pardo pregunta al doctor cómo nos debemos relacionar con este tipo de personalidades "extremas". Fuertes indica que "lo fundamental es no responder rápidamente, no entrar en su juego perverso y maquiavélico, y tener mucha calma y sosiego". "Hay que escuchar y guardar silencio", añade.

El psiquiatra señala que, si se responde de manera inmediata o automática a sus provocaciones, "vamos a conseguir una catástrofe en la comunicación y, en este caso, en las relaciones internacionales". Fuertes cree que Trump "está provocando".

López, por su parte, señala que también se especula con que el presidente de EEUU podría sufrir algún tipo de deterioro cognitivo. El psiquiatra indica que Trump "tiene 80 años y, por tanto, debe tener un deterioro cognitivo pequeñito, el fisiológico, el que tenemos cualquier persona cuando llegamos a esa edad".

A pesar de ello, el doctor indica que no cree que esto pueda ser así. "Tener a una persona que, en cualquier momento, es capaz de destruir el mundo, y que tenga el comienzo de una demencia, esto es aberrante", expone. E insiste: "Creo que es más pose, que es mucha caricatura".

