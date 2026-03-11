El economista Miguel Sebastián valora la liberación de las reservas de petróleo como una medida "arriesgada" y "poco oportuna"

Los países de la Agencia Internacional de la Energía, entre ellos España, han acordado liberar reservas de petróleo. A través de esta medida se busca bajar el precio del petróleo.

Donald Trump ha vuelto a cargar contra España. El presidente de Estados Unidos ha acusado a nuestro país de no cooperar y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio. Para conocer qué consecuencias podría tener esto para España, Más Vale Tarde conecta con Miguel Sebastián.

El economista considera que el Trump "quiere hablar mal de España para que las empresas americanas o dejen de comprar o invertir en España". "Creo que no tiene en cuenta que muchos americanos que no están con él y, por tanto, está dando notoriedad a España, negativa y positiva". Sebastián indica que, a nivel comercial, no puede hacer nada "ya que estamos bajo el paraguas de la Unión Europea", pero, como señala, sí que podría entorpecer inversión española en EEUU o viceversa.

Sobre la liberación de reservas de petróleo, el economista considera que es una medida "arriesgada" y "poco oportuna". Sebastián indica que se disponen de esas reservas "para garantizar el suministro" y que hay algo peor que el hecho de que se encarezca el petróleo: la falta de él.

Sebastián considera que, además, se genera "más ansiedad por el acaparamiento". "El anuncio se ha hecho a las 15:15 de la tarde y, desde esa ahora, el petróleo ha subido", apunta. Iñaki López plantea, como una posible solución a las subidas, "topar el precio de la gasolina o, incluso, bajar los impuestos de los combustibles".

"Topar los precios no lo veo, estamos en un mercado internacional", responde. El economista indica que, como se hizo en la llama 'excepción ibérica', se podría "topar el precio del gas en la generación eléctrica, de manera que el precio del gas no contagie el precio de la luz".

El economista ve necesario explicar a la población que "para un país importador, como es España, si nos suben el precio quiere decir que España es más pobre, el PIB cae, perdemos renta, tratar de evitar esto es imposible". "Tratemos de que no se contagie a otros precios", concluye.

