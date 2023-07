Bertín Osborne se ha pronunciado acerca de lo que es una de las noticias del día. La revista 'Lecturas' ha publicado que el presentador será padre a los 69 años junto a su novia Gabriela, embarazada de tres meses.

En el programa 'Y ahora Sonsoles', Osborne ha afirmado que "cuidará del niño", procurando que tenga "una vida agradable". "Pasó y pasó, ya está. Ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos. No es un drama, no hemos asaltado el banco de Glasgow", defiende.

Sin embargo, la periodista Beatriz Cortázar asegura que el embarazo no era "ni buscado ni deseado", alegando que son "accidentes que pasan en una relación". "Uno no puede estar enamorado si no está enamorado", ha añadido, en relación al fin de la relación del presentador con Gabriela.

Según la revista 'Vanitatis', Osborne habría mostrado "su incredulidad" al enterarse de la noticia, dejando claro a Gabriela que "no quería estar presente en la vida de ese bebé". La propia protagonista ha hablado con los medios, poniendo en duda las palabras del presentador.

"Ha sido una sorpresa, pero no un accidente. Él dirá lo que quiera, que se haga responsable de lo que diga. Hemos tenido una relación de lo que haya sido. Es mi vida y no tengo por qué dar explicaciones", ha afirmado Gabriela.