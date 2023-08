El profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ve el repunte de los precios de los carburantes como "una tormenta de verano" debido a dos circunstancias, según ha analizado en el programa Más Vale Tarde.

Por una parte, "unos recortes importantísimos por parte de la OPEP y Rusia", que han supuesto desde octubre de 2022 "más de tres millones de barriles diarios". En segundo lugar ha señalado la percepción de que "la gran crisis que venía ni mucho menos va a llegar, sino una ligera recesión".

"La coyuntura económica internacional de China, Estados Unidos y de la eurozona no la veo nada clara. Por lo tanto, me parece que estas subidas no van a continuar y el petróleo a 100 dólares no lo vamos a ver. Lo vamos a ver más bajo que ahora", ha manifestado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.