Pilar Gómez, al conocer el despido de una waterpolista tras ser madre: "Es algo que ocurre mucho en el deporte y no se conoce"

La periodista ha señalado que "la Federación ha dado un paso financiando la congelación de óvulos". Sin embargo, ha destacado que esto tiene su parte negativa "porque te retrasan y te están diciendo cuándo tienes que ser madre".

Maica García, campeona olímpica de Waterpolo, ha sido despedida al volver de su baja de maternidad. La deportista, de 36 años, ha pasado 32 en el club de su vida, al que ha dedicado todo. Sin embargo, tras ser madre, ha visto cómo ese club le ha dado la espalda.

"No me esperaba este batacazo. Para mí fue muchísimo dolor y muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad. Han sido momentos muy duros. No ha sido fácil gestionar esta situación. Han sido muchas emociones en muy poco tiempo. Para nada me esperaba tener que terminar así mi carrera deportiva con el Sabadell", ha expresado García en rueda de prensa.

Tras conocer la noticia, la periodista Pilar García ha señalado que "esto es una cosa que ocurre mucho en el deporte y en el deporte de élite, que no se conoce, y son las mujeres que dedican su vida al deporte y cuando quieren ser madres, ven cómo son rechazadas o, como en este caso, son despedidas, pero a muchas que no las despiden no las convocan". "Es decir, la maternidad para las deportistas y las deportistas de élite es un gran problema", ha lamentado.

En este sentido, la periodista ha subrayado que "la Federación ha dado un paso financiando la congelación de óvulos", aunque ha expresado que "eso tiene su parte positiva y la parte de que te retrasan y te están diciendo cuándo tienes que ser madre".

En lo referente a este caso, Gómez ha afirmado que "su club sabe que es ilegal lo que está haciendo y por eso no se enteró de la despedida" en verano. "Que esto sirva para replantearse que los clubes tienen que trabajar y ayudar a las mujeres que quieren ser madres. No hay que ser una cosa u otra. Las mujeres podemos ser madres y profesionales", ha manifestado.

Por su parte, Iñaki López ha expresado que se le "rompe el alma" al conocer esta noticia. "Lo cierto es que esto podría ser ilegal, ya que hay una ley que obligaría a los clubs a prorrogar el contrato durante un año cuando la deportista se haya quedado embarazada en el último año de contrato, pero es, cuanto menos, mala imagen para un club, cuando después de haberte pasado 32 años allí, te despiden de esta manera y te enteras cuando vas a volver de la baja por embarazo y ves que de una forma inopinada y además ilegal, te han hecho la maleta sin consultármelo", ha denunciado el presentador de Más Vale Tarde.

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