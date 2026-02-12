Bernardos explica por qué los migrantes son "un magnífico negocio" para España: "Son la principal clave de que crezcamos más que Europa"

El economista asegura que "los extranjeros que vienen aquí lo hacen para ayudarnos", ya que "no roban el trabajo a nadie, ni tampoco vienen a cobrar paguitas".

Los datos macroeconómicos demuestran que, una vez más, España crece a un ritmo superior al de la Unión Europea. Esos mismos datos indican que, en buena medida, este crecimiento se debe a la aportación que los migrantes hacen a la economía española.

Gonzalo Bernardos explica que, en consonancia con los principales informes macroeconómicos, "los migrantes son la principal clave de que España crezca más que Europa". El economista destaca que la mano de obra de los trabajadores extranjeros hace viables muchos sectores productivos en nuestro país: "Van a los trabajo donde nosotros no queremos ir".

"No roban el trabajo a nadie, ni tampoco vienen a cobrar paguitas", sostiene Bernardos, que traduce estas afirmaciones en datos: "El porcentaje de personas que tienen trabajo o lo buscan es del 67,5% en extranjeros, y en los españoles es del 56%".

"Los extranjeros que vienen aquí lo hacen para ayudarnos, y son un magnífico negocio para el país", concluye Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde.

