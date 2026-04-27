El periodista Juan Esteban Silva denuncia que en la cena de corresponsales pasaron dos controles de seguridad sin confirmar su identidad

El corresponsal fue testigo del intento de atentado contra Donald Trump que se produjo este sábado en Washington durante la tradicional cena de corresponsales.

Donald Trump fue evacuado durante la tradicional cena de corresponsales, que se celebraba este sábado en Washington, después de que se detectara la presencia de un hombre armado que, además, llegó a disparar su arma antes de ser detenido. Más Vale Tarde conecta con el periodista Juan Esteban Silva, que asistió a dicho evento y fue testigo del suceso.

El corresponsal señala que el para poder acceder a la cena les pidieron su invitación, "pero no la identificación". Esto le extraño y, por ese motivo, se lo hizo saber a otro compañero que también asistía. "En el segundo anillo de seguridad nos piden la invitación, pero no la identificación", añade, destacando que pasaron dos controles de seguridad sin confirmar su identidad.

Silva pudo grabar un breve vídeo en el momento que escucharon los disparos y, como indica, "cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando fue bastante aterrador". El corresponsal indica que el tirador fue arrestado muy cerca de la entrada del lugar donde se celebraba la cena.

El periodista dice que el servicio secreto se acercó a él y le pidió que dejara de grabar y que se quedara tumbado en el suelo. "Lo peor es escuchar el sonido de las copas porque el servicio secreto se subió a las mesas y corrían por ellas para bloquear y proteger a todos los periodistas", relata.

Algo que ha llamado la atención es que se evacuó primero a J.D. Vance. El periodista expone que Trump "puso demoras al servicio secreto porque él quería ver lo que estaba pasando, casi desafiando la orden del servicio secreto".

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