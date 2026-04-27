Beatriz de Vicente expone que en el juicio contra Dolores Vázquez "se juzgó todo aquello que no tenía relación con el caso"

Dolores Vázquez sufrió un linchamiento público después de ser detenida por la muerte de Rocío Wanninkhof. En el juicio, el veredicto no estaba fundamentado ni se sustentaba con pruebas incriminatorias.

El ministerio de Igualdad ha llevado a cabo un homenaje a Dolores Vázquez 25 años después de haber si acusada falsamente por el crimen de Rocío Wanninkhof. Vázquez paso 519 días en prisión "hasta que", como indica Cristina Pardo, "la muerte de otra joven permitió encontrar al verdadero asesino". En 2012, la Audiencia Nacional desestimó su petición de una indemnización.

Vázquez y Alicia Hornos, madre de Wanninkhof, fueron pareja. Dolores, además, la acompañaba durante el funeral, lo que hizo que todos se fijaran en ella y que, tiempo después, fuera detenida por el asesinato, sin que existieran pruebas incriminatorias, solo indicios y testimonios sobre que Dolores sentía rencor hacia Rocío por, como decían, ser la culpable de su ruptura con Alicia.

La sentencia la señaló como culpable y la sentenciaron a 15 años de prisión. Su defensa recurrió la sentencia y 17 meses después abandonaba la prisión bajo fianza. La sentencia, además, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por falta de motivación ya que no había base.

Meses después, el asesino de Rocío, Tony King, volvió a actuar. En este caso, asesinó a otra joven malagueña de 17 años, Sonia Carabantes. A pesar de las pruebas existentes contra King, que demostraban que fue también responsable de la muerte de Wanninkhof, Vázquez tuvo que comparecer frente a la prensa para exponer que no conocía al asesino y denunciar el linchamiento que había sufrido.

Beatriz de Vicente indica que el caso de Vázquez "se pone como ejemplo de juicio paralelo, de desastre judicial". La abogada indica que el veredicto "no fue en modo alguno fundamentado ni sustentado sobre pruebas". Señala, además, que "jugó en contra su sexualidad". "Se juzgó todo aquello que no tenía relación alguna con el caso", concluye.

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