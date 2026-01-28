"Pensábamos que aquí no iba a llegar": las nevadas de la borrasca Kristin sorprenden a los madrileños a pesar de los avisos

Muchos vecinos de distintos puntos de la Comunidad de Madrid han salido a la calle sin el equipamiento necesario para un día de nieve.

A pesar de las múltiples advertencias que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología y que los medios de comunicación han replicado, muchos madrileños se han visto sorprendidos por las intensas nevadas que ha dejado la borrasca Kristin.

"Pensábamos que aquí no iba a llegar y hemos tenido que venir como hemos podido, despacito, porque los pies se resbalan", ha expresado una mujer. "No hemos salido con las cosas adecuadas para el día de hoy, así que ha sido una sorpresa en Madrid", ha comentado un señor, antes de apuntar que "ha empezado a caer la nieve" y que le tocaría "caminar con cuidado".

Sin embargo, siempre existe la excepción que confirma la regla. En este caso, un matrimonio ha decidido calzarse las botas de nieve para poder dar su paseo matutino. "Las acabo de estrena hoy", ha indicado el marido.

