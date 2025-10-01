Pedro Rodríguez: "Que a las 12 millas de Gaza no va a llegar la flotilla, no hace falta ser Netanyahu para saberlo"

Pedro Rodríguez explica en este vídeo qué significa la zona de exclusión en las reglas marítimas y cómo Israel "implementa un control por tierra, mar y aire" de Gaza, lo que complica que la flotilla llegue a buen puerto.

La flotilla Global Sumud continúa aproximándose hacia Gaza con ayuda humanitaria, a pesar de que el Gobierno le ha recomendado que no entre en la zona de exclusión por alto riesgo de su seguridad.

En las últimas horas, han sufrido los hostigamientos del Gobierno israelí con incluso un submarino que les ha intimidado. Mientras tanto, medios locales israelíes aseguran que el ejército israelí podría tomar el control de los barcos e incluso hundir alguno de ellos, además de detener a los tripulantes y llevarlos a una cárcel en tierra.

Pedro Rodríguez recuerda que algunas de "las reglas más antiguas son las reglas marítimas". En este sentido, explica que los estados tienen derecho a reclamar aguas territoriales 12 millas náuticas desde sus costas.

También tendrían derecho a una zona de exclusión a 120 millas de la costa. Sin embargo, apunta que "Gaza no es un Estado e Israel implementa un control por tierra, mar y aire".

Ante esto, el experto en relaciones internacionales asegura que "no hace falta ser Netanyahu" para saber que "a las 12 millas de Gaza no va a llegar la flotilla".

