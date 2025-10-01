El duro comunicado del Ministerio de Exteriores israelí: "El único objetivo de la Flotilla es la provocación"

Los detalles El Ministerio de Exteriores israelí ha acusado a la Flotilla de "provocar" a Israel. En el mismo comunicado les han informado que se estaban acercando a una " zona de combate activa y violando un bloqueo naval legal".

El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado de provocación el único objetivo de la Flotilla Hamás-Sumud, minutos antes de su interceptación. Según el comunicado, Israel, junto con Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén, ha ofrecido a la Flotilla una vía pacífica para entregar cualquier ayuda destinada a Gaza. Sin embargo, la Flotilla se negó, ya que su interés principal sería la provocación. La Marina Israelí ha solicitado a la Flotilla cambiar de rumbo, advirtiendo que se aproxima a una zona de combate activa y está violando un bloqueo naval legal, reiterando la oferta de transferir la ayuda pacíficamente.

"El único objetivo de la Flotilla es la provocación". Así de tajante se ha mostrado el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado minutos antes de interceptar a la Flotilla.

"El único propósito de la flotilla Hamás-Sumud es la provocación. Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y continúan ofreciendo a la Flotilla una forma de entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener para Gaza", ha defendido el Ministerio.

De esta manera, indican, "la Flotilla se negó porque no están interesados en la ayuda, sino en la provocación". Así, han informado de que "la Marina Israelí se ha comunicado con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo".

"Israel ha informado a la Flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legal. Israel reiteró la oferta de transferir cualquier ayuda pacíficamente a través de canales seguros hacia Gaza", ha añadido el Ministerio israelí en el comunicado.