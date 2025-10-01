Ahora

Genocidio en Gaza

El duro comunicado del Ministerio de Exteriores israelí: "El único objetivo de la Flotilla es la provocación"

Los detalles El Ministerio de Exteriores israelí ha acusado a la Flotilla de "provocar" a Israel. En el mismo comunicado les han informado que se estaban acercando a una "zona de combate activa y violando un bloqueo naval legal".

Imagen en directo de la Flotilla instantes antes de ser interceptada
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"El único objetivo de la Flotilla es la provocación". Así de tajante se ha mostrado el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado minutos antes de interceptar a la Flotilla.

"El único propósito de la flotilla Hamás-Sumud es la provocación. Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y continúan ofreciendo a la Flotilla una forma de entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener para Gaza", ha defendido el Ministerio.

De esta manera, indican, "la Flotilla se negó porque no están interesados en la ayuda, sino en la provocación". Así, han informado de que "la Marina Israelí se ha comunicado con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo".

"Israel ha informado a la Flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legal. Israel reiteró la oferta de transferir cualquier ayuda pacíficamente a través de canales seguros hacia Gaza", ha añadido el Ministerio israelí en el comunicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Israel intercepta varios barcos de la Flotilla y corta las comunicaciones
  2. El PP de Almeida aprueba una propuesta de Vox que obliga a informar a las mujeres del supuesto "síndrome post aborto"
  3. Igualdad avanza una investigación interna "exhaustiva" por las pulseras antimaltrato y pide "disculpas" a las víctimas por el "ruido"
  4. La defensa de Begoña Gómez alega que todos los trabajadores hacen gestiones personales en sus horas de trabajo
  5. Muere Jane Goodall a los 91 años, experta en primates y defensora de los animales
  6. Un atracador fuera de sí, un cuchillo enorme y unos vecinos invencibles: así se evitó el robo de un estanco en Fuenlabrada (Madrid)