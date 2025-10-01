'Síndrome post aborto'
Carmen Morodo: "Esto no es informar, es manipular para presionar a las mujeres para que no aborten"
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta de Vox que obliga a las mujeres que quieren someterse a un aborto a recibir información sobre el llamado 'síndrome post aborto'.
El Partido Socialista ha amenazado con emprender acciones legales contra José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, después de que el ayuntamiento madrileño haya aprobado una propuesta de Vox que obliga a las mujeres a recibir información sobre el 'síndrome post aborto'.
El alcalde madrileño, como señala Cristina Pardo, "ha debido aceptar este texto por convicción" ya que "no necesita congraciarse con Vox" dado que tiene mayoría absoluta. Martínez-Almeida ha justificado su apoyo afirmando, frente a la prensa, que cuando una persona se somete a una operación quirúrgica, "siempre le dicen que puede haber una serie de contraindicaciones". "No pretendemos nada más que eso, dar información", ha añadido.
"Dar información está bien", afirma Iñaki López, "pero, es que la información es falsa, es pseudociencia, no existe el 'síndrome post aborto'". Carmen Morodo expone que existe una ley y que está establecido en esta ley "cómo funciona todo esto".
"Bien que todas las mujeres reciban toda la información necesaria, pero esto, como estáis planteando vosotros, no se corresponde a nada que esté testado científicamente", añade la periodista. Para Morodo, no se busca informar a las mujeres sino intentar presionarlas "para que no aborten".
