El Gobierno advierte a la Flotilla que "no se adentre" en la zona de alto riesgo por su seguridad

El Gobierno de España ha emitido tres mensajes a la Flotilla de Gaza, que se encuentra en una zona de alto riesgo debido a la presencia del Ejército de Israel. El buque 'Furor' de Salvamento Marítimo está listo para operaciones de rescate, pero no puede entrar en la zona de exclusión israelí, ya que esto pondría en peligro a su tripulación y a la Flotilla. Se recomienda a la Flotilla no adentrarse en esta área por su seguridad. Desde Moncloa, consideran legítima la misión de la Flotilla, pero priorizan la seguridad de sus integrantes. La Flotilla critica al Gobierno por no ofrecer la protección necesaria y lo acusa de complicidad por omisión.

El Gobierno de España ha lanzado un mensaje a los integrantes de la Flotilla de Gaza, que se encuentra en la "zona de alto riesgo" en la que el Ejército de Israel ya ha efectuado a otras embarcaciones con anterioridad, lo que ha hecho que la flotilla se encuentre en "alerta máxima".

Fuentes de Moncloa trasladan a laSexta los tres mensajes que han enviado a los miembros de la Flotilla. El primero es que el buque 'Furor' de Salvamento Marítimo ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias. El segundo es una advertencia que ya se había realizado en el pasado y que vuelven a reiterar: este buque "no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el Ejército de Israel". Alegan que esta acción "pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia Flotilla".

El tercer mensaje es el más conciso, el más contundente para los miembros de la Flotilla a los que se "recomienda encarecidamente" que, debido a las "actuales circunstancias", no se adentre en esa zona de exclusión. De hacerlo, añaden, pondrían "en riesgo severo su propia seguridad".

"El Gobierno se convierte en cómplice de lo que pueda suceder"

"La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", afirman desde Moncloa. Estas palabras no han sido bien recibidas por la Flotilla, que han emitido un comunicado en el que lamentan que el Gobierno no haya accedido a "ofrecerles la protección necesaria".

"Por acción y omisión, el Gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder", advierten desde la Flotilla. En las últimas horas, la flotilla ha avistado a embarcaciones "sin identificar", algunas de ellas "con sus luces apagadas".

