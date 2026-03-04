El alcalde de Rota señala que el traslado de la base "sería impensable": "Supone dos terceras partes de la economía local"

El regidor expone que llevan muchos años conviviendo con los estadounidenses y que, a pesar de las tensiones puntuales, nada hace pensar que la base pueda trasladarse.

Más Vale Tarde conecta con Javier Ruiz de Arana, alcalde de Rota, en Cádiz, para conocer qué supondría para la zona que, por ejemplo, se trasladara la base militar a Marruecos. "Sería algo impensable", señala, "para nosotros es un pilar importante, las dos terceras partes de la economía local".

"Aquí, que llevamos muchos años conviviendo con los norteamericanos y sabemos de la importancia estratégica que tiene para ellos, nos resulta muy difícil pensar que vayan a trasladar la base a otro sitio", indica Ruiz de Arana.

El regidor expone que, en los últimos años, han consolidado su presencia, ampliando las instalaciones y, por tanto, "nada hace pensar, con independencia de tensiones puntuales, que vaya a haber un planteamiento de no mantener las bases".

Ruiz de Arana indica que la convivencia con los estadounidenses es "fantástica". "Es el resultado de muchos años, de conocerlo", indica. El alcalde señala que el pueblo "está adaptado a las demandas que ellos requieren en cuanto a hostelería y comercio". "Para ellos es su destino preferido", afirma, "sienten que están en un país amigo, bien acogidos".

El alcalde señala que, a pesar del conflicto, en el municipio la actividad es normal. "Se ha vivido estos días normalidad absoluta o con la preocupación lógica que puede tener cualquier español", expone. Sobre la postura del presidente del Gobierno, Ruiz de Arana señala que tiene "todo el sentido que pretenda que se cumpla la legalidad internacional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.