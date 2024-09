Carlos Maldonado, el chef con Estrella Michelin, cocina lubina con almejas a la marinera. Un plato que alucina a Iñaki López, especialmente porque los bivalvos no llevan arena. "¿Has metido ahí dentro la roomba? ¿Has usado la karcher?", pregunta en tono irónico, para acto seguido pedirle su truco para limpiar las almejas así de bien y que no quede nada de arena dentro. "No hay nada más desagradable que una almeja con arena", dice.

"Es muy sencillo", espeta el chef, quien afirma que "normalmente vienen limpias y depuradas". Pero, si no, él aconseja meterlas "en agua y sal y dejarlas entre 20 y 45 minutos o una hora".

"Otra forma es con agua con gas. Hace el mismo afecto que el agua con sal", dice en este vídeo, en el que él se muestra más partidario de limpiarlas con agua y sal.