Más Vale Tarde se ha hecho eco de una presunta estafa en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, donde más de medio centenar de personas han denunciado que habían contratado un viaje en una agencia y se han quedado sin vacaciones y sin dinero. "Nosotros pagamos 8.700 euros por un safari en Kenia y nos hemos quedado sin viaje", lamenta Sergi Pérez, mientras que otra mujer cuenta que pagó "5.000 euros por un viaje a Riviera Maya", destino al que supuestamente se iba el 16 de agosto. Sin embargo, en la agencia, tal y como denuncia la afectada, "no dan señales de vida".

"Yo me iba con mi familia a Disneyland, pero desde la semana pasada no responden ni a las llamadas ni a los mensajes", expresa Elia Romero. Por su parte, Sara, quien había organizado un tour por Marruecos, cuenta que quedaron un día a una hora, pero la persona de la agencia no se presentó. "Están con la persiana bajada, y el sentir de todos es que estamos muy triste. Además, no es una agencia que sale de la nada o que la encuentras por Internet, sino que es una persona muy cercana que siempre había trabajado muy bien", subraya la pregunta estafada.