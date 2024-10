El nutricionista Pablo Ojeda ha cocinado distintos tipos de marisco durante su intervención en Más Vale Tarde, entre otros platos, ha preparado mejillones al vapor, un buey de mar, carpaccio de gambas y ha dejado preparadas cigalas. Y ha aprovechado para desmentir algunos de los mitos que rodean a esta clase de alimentos.

"El marisco no engorda; no vas a acumular metales pesados, por lo que no te va a subir el colesterol y sí va a subir el ácido úrico", ha comentado el nutricionista. Asimismo, ha destacado que es "fácil" de preparar y bastante "económico" según el momento en el que se compre.