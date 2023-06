Sigue abierta la investigación alrededor de la agresión sexual denunciada por una menor de 13 años ocurrida en Badalona (Barcelona), en la que se pretende localizar a los presuntos autores de los hechos, que habrían sido invitados por la pareja de la víctima para agredirla sexualmente.

La menor conoció a su pareja a través de redes sociales, practicando con él sexo consentido. La joven no sabe con exactitud cuandas personas la violaron. Según 'La Vanguardia', este grupo de personas estaría conformada por entre siete y nueve jóvenes.

Es la quinta agresión sexual en Badalona en los últimos meses, lo que ha llevado al futuro alcalde, Xavier García Albiol, a pedir una modificación de la ley del menor cuando se constituyan las nuevas Cortes Españolas tras las elecciones para perseguir a los menores de 14 años que cometan agresiones sexuales, ya que ahora son inimputables.

"En mi época era impensable que una niña o un niño fueran a practicar relaciones sexuales; no lo critico, pero en mi época era impensable", ha asegurado Albiol, que ha añadido: "No puedes poner a un menor con 12 años en prisión, pero un menor de 12 años que comete este delito no puede estar libre por la calle".

El Ayuntamiento de Badalona ha convocado un pleno extraordinario de rechazo ante esta agresión sexual, aprobándose una Declaración Institucional donde el consistorio anunciará que quiere personarse como acusación particular.