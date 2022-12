La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha participado en el programa Más Vale Tarde, donde ha indicado que uno de los elementos que se investiga en el caso de las dos niñas asesinadas por su madre en Cuenca es que "matara a las hijas antes, horas antes de suicidarse".

"Esto significaría que nos alejaríamos del 'filicidio altruista' (...), ese suicido ampliado en el que te llevas a tus hijos por delante", ha puntualizado De Vicente. En este sentido, la experta ha recordado que este tipo de acción "es como un suicido ampliado: me quito de este mundo porque tengo una situación desesperada, porque no tengo buena relación con mi entorno, la vida no tiene sentido para mí y entiendo que dejar a mis hijos sin madre les va a causar más dolor que convertirlos en angelitos".

"En esos casos la muerte suele ser más dulce que en otros, y la muerte suele darse a la vez", ha puntualizado. Seguidamente ha detallado que si hubiera matado horas antes a las niñas "nos alejamos mucho del filicidio altruista".

"Sería tanto como haber convivido unas horas con los cadáveres y estaría cerca de la venganza", ha concluido. Puedes ver la intervención completa en el vídeo sobre estas líneas.