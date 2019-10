Pablo Simón ha analizado la situación política que podrían producir las elecciones generales del 10N. Unos comicios en los que "ningún partido tendrá mayoría absoluta" y "tendrá que haber un proceso de negociaciones".

El politólogo ha asegurado que son unas elecciones que "no van a desbloquear la gobernabilidad": "Podemos seguir barajando las cartas, pero los ciudadanos no están realizando unas grandes variaciones de voto", ha señalado Simón, que ha reconocido que este último aspecto es más notable en el bloque de derechas.

Según el politólogo, "si Vox continúa siendo un partido fuerte, es más complicado que el PP consiga superar en votos y escaños al PSOE".

"Es muy difícil que PP, Ciudadanos y Vox lleguen a los 176 diputados de mayoría absoluta, aunque es posible que se queden en 170", ha continuado el experto.

Además, Simón no ha descartado la posibilidad de que se produzcan unas terceras elecciones: "Se ha especulado con el hecho de que el PP pudiera abstenerse para no forzar unas terceras elecciones. Pero deberíamos preguntarnos qué incentivos tendría el PP para no forzarlas si se queda muy cerca del PSOE".

Sobre Ciudadanos, el politólogo ha asegurado que "es el partido que está en una situación más complicada". "Permanecía estable en los sondeos hasta que se convocaron la selecciones y se prdijo una bajada masiva en sus votantes", ha explicado.

Segbún el politólogo, un 15 o 20% de votantes de la formación naranja se van hacia el PP, un 10 o 12% hacia la formación de Abascal y en torno a un 5 u 8% que se va hacia el PSOE. Lo que produciría que con pérdidas de 300.000 votos podría perder hasta la mitad de un tercio de su grupo parlamentario.

"Muchos de esos doiputados irían al PP", que según el análisis del politólogo, podría situarse entre los 90 y los 100 escaños.