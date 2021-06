La periodista Mamen Mendizábal ya no presentará Más Vale Tarde, pero en el tiempo que ha estado al frente del programa, cerca de una década, la conductora ha dejado momentos inolvidables. Muchos han ocurrido durante entrevistas a políticos, en las que la periodista, incansable, preguntaba y repreguntaba para obtener las respuestas.

"Me gusta preguntar. Los políticos tienen claro que si no te dejan hablar y no te dejan preguntar sueltan su rollo. Y hay que mantener la caña porque nosotros estamos aquí para hacer preguntas incómodas, para obtener respuestas, no para que nos suelten monólogos", ha explicado la periodista, haciendo un guiño a una política en particular: "Saludos Esperanza, espero verte pronto". Con estas palabras se ha dirigido a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aclarando que no se han hecho "amiguis porque ella no quiere".

Los momentos más divertidos de Mamen Mendizábal en Más Vale Tarde

El plató de Más Vale Tarde también ha sido escenario de momentos divertidos e improvisados en los que la periodista se ha 'desahogado' a martillazos, ha catado jamón o hecho pesas con botellas de agua. Puedes disfrutar de estos y otros instantes en el siguiente vídeo: