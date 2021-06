Mamen Mendizábal ha vuelto a entrevistar a Esperanza Aguirre en Más Vale Tarde, donde se han vivido momentos de tensión entre la expresidenta madrileña y la presentadora, cuando esta le ha preguntado por la imputación del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en la Operación Kitchen.

Aguirre ha instado a la presentadora a referirse a él como "investigado", llegando a elevar el tono de voz, por lo que Mendizábal ha tenido que pedirle que no le gritase: "No me grite, no empiece gritándome tan pronto, por favor, señora Aguirre", ha aseverado.

Posteriormente, la presentadora ha intentado preguntar a la exdirigente popular por su relación con el comisario Villarejo, pero Aguirre no le ha permitido terminar la pregunta, llegando a acusar a la periodista de tener "la costumbre de no dejar hablar al entrevistado".

Unas palabras ante las cuales la presentadora no ha podido contener la risa: "Pues anda que usted, señora Aguirre", ha ironizado. "Usted viene aquí a hacerse un monólogo, que me parece fenomenal, pero es que yo tengo la mala costumbre de querer hacerle preguntas, le sienten bien o le sienten mal", ha sentenciado.

"A la que le gusta hacer monólogos de las preguntas es a usted", ha respondido Aguirre, que ha agregado: "Las entrevistas consisten en que usted pregunta y el entrevistado contesta".

"Ya que usted controla más los mimbres del periodismo que yo, lo mismo puedo ponerle aquí un hueco para usted", le ha contestado Mendizábal, no sin ironía, para a continuación lanzar una pregunta a la entrevistada: "¿Me va a contestar o va a seguir haciendo esto?". Puedes ver el tenso momento en el vídeo que ilustra estas líneas.