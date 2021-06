La periodista Mamen Mendizábal, presentadora desde hace casi una década del programa que ocupa las tardes de laSexta, Más Vale Tarde, dice adiós. Mendizábal ha dado por finalizada hoy una etapa a los mandos del programa para adentrarse en nuevas aventuras de las que pronto tendremos más detalles. En su último programa como conductora de Más Vale Tarde ha dedicado los minutos finales para agradecer el cariño recibido durante estos años por los espectadores, que son su "motor", y por los compañeros de equipo, porque trabajar con ellos, ha asegurado, ha sido su "pasión".

En el mensaje final de la periodista para despedirse de esta importante etapa, ha querido también ser combativa: "Perdónenme si no he estado acertada en ocasiones o si me he dejado llevar por mis pasiones, porque a mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer de esta una sociedad donde ser mujer o ser gay no sea ser menos, hacer preguntas para entender, luchar para que este país no sea una eterna batalla que huela a naftalina, avanzar como sociedad... Y ustedes han sido mi motivación, pero trabajar con este equipo ha sido mi pasión". Puedes escuchar su despedida íntegra en el vídeo que acompaña estas líneas.