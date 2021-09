Una denigrante oferta de trabajo machista difundida en Internet ha indignado a la periodista Loreto Ochande. Tras escuchar al empresario que oferta el puesto explicar por qué buscaba una camarera con los pechos bonitos, la periodista ha estallado en el plató de Más Vale Tarde: "No voy a decir el insulto que he dicho mientras hablaba el señor porque estamos en horario infantil, pero me parece todo salvaje, indecente, sexista, machista...".

"La culpa es nuestra. Tú estás buscando trabajo de camarero y ves ese anuncio y pasas de largo y te vas al siguiente. Deberíamos empezar a educar en determinados valores, entre ellos enseñar que cuando se producen estas situaciones es trabajo de todos denunciar", ha destacado la periodista.