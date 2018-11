La confesión de Yélamo sobre la tramitación de su hipoteca: "Llamé al banco para preguntar por el impuesto y me dijeron que me lo iban a cobrar por otro lado"

EL IMPUESTO A LAS HIPOTECAS

José Yélamo explica en Más Vale Tarde lo que le ha ocurrido durante la tramitación de su hipoteca: "Este lunes era el primer día hábil del decreto que obliga al banco a pagar el impuesto y llamé al director de la sucursal. Les pregunté si me lo iban a cobrar por otro lado y me dijeron que 'no tuviera ninguna duda'".