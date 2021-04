Varias caras conocidas han ofrecido declaraciones en estos últimos días a cuenta de la campaña electoral madrileña. Cuando queda una semana para que se celebren los comicios, algunos famosos han decidido mostrar públicamente su apoyo a algún partido o hacer críticas a algún candidato, posicionándose así en una campaña que se ha tornado tensa.

Así, el actor José Sacristán ha mandado un mensaje a todos los votantes durante una entrevista en 'El Hormiguero': "No somos mucho mejores que la clase política que nos representa puesto que les jaleamos por necios y torpes que sean. No ir a votar es de imbéciles, sencillamente, si no votas das un margen al adversario".

Marisa Paredes, en Liarla Pardo, exponía su opinión sobre la candidata del PP: "Ayuso me parece impresentable. Dice y hace barbaridades una tras ora. Dice que salva la economía y no da un duro. Confiemos en que deje de ser presidenta de la Comunidad de Madrid", declaró.

Y en el lado contrario, dos futbolistas han dejado comentarios muy críticos con Pablo Echenique, de Unidas Podemos. Pepe Reina le ha calificado de "miserable" y le ha dicho que "pronto se te va a acabar el cuento, pacíficamente, en las urnas". Roberto Soldado, por su parte, le tacha de "provocador" y "mentiroso".

Más allá de estos mensajes, hay caras muy conocidas que directamente han hecho campaña por algún partido político. Jorge Javier Vázquez ha arropado a Ángel Gabilondo en un acto de campaña y Carmen Lomana ha mandado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, a la que también ha expresado su cariño. También Luis Figo ha pedido el voto a la "libertad" que enarbola el PP.

Por otro lado, los cineastas Carlos Barden, Daniel Guzmán y Juan Digo Botto han creado un corto para pedir el voto para Unidas Podemos.