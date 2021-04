Marisa Paredes se ha mostrado muy crítica Isabel Díaz Ayuso, a la que ha calificado de "impresentable" en Liarla Pardo. "Ella es absolutamente estupefacta, dice y hace barbaridades una tras otra. Dice todo el rato que salva la Economía y no da un duro", ha denunciado.

En la misma línea, la actriz ha insistido en que "este ser, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta ahora, confiemos en que eso cambie, ha hecho barbaridades en Madrid". "Hay Comunidades que lo han hecho mejor que usted señora Ayuso, vamos a ser claros", ha definido.

Además, Paredes ha lamentado que este país sea "fundamentalmente turístico", ya que, según ha argumentado, "aunque está claro que tenemos sol y que la gente viene, eso también hace que no se desarrolle todo lo demás, como la ciencia o la investigación, todo lo que hace la base de un país para no depender de otros". "Está claro que tenemos poco dinero, pero lo que tengamos que sea para dar posibilidades, y que la gente estudie y trabaje, no solo a los bares", ha defendido.

Tienen que pagar más impuestos los que más tienen"

En este sentido, la actriz ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que destine dinero a "hacer escuelas, hospitales, fábricas, carreteras" y que haga que "paguen más impuestos los que más tienen", algo que considera "la lógica de la vida". "La cultura tiene que pagar menos impuestos, que estamos pagando un 21% y eso es un disparate, mientras que en todos los países se paga un 6%, un 8% o un 10%", ha criticad.