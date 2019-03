El Ayuntamiento de Brunete calla tras la imputación del alcalde por intento de soborno

Imputaciones, grabaciones, tensión... El juzgado de instruccion número cinco de Mósotles ha levantado de nuevo la polvareda en Brunete, tal y como adelantó 'Más Vale Tarde', el alcalde de la localidad está imputado tras la denuncia por intento de soborno de una concejal de UPyD.



La mujer, Isabel Cotrina, grabó las conversaciones que tuvo con el alcalde en un restaurante. En ellas se aprecia cómo Borja Gutiérrez, alcalde, le dice: "Si tengo que hacer los esfuerzos necesarios para convencerte, los hago, del tipo que sean [...] salidas profesionales para quien tu quieras, me da exactamente igual".



Hubo un presunto intento de compra a Cotina. Mientras el PP ha anunciado que va a solicitar que ser archive la causa por obtención ilícita de pruebas, UPyD e Isabel Cotrina, se defienden. Un equipo de 'Más Vale Tarde' se ha trasladado hasta la localidad. El Ayuntamiento no responde y el alcalde tampoco.



El problema al que se enfrenta el alcalde de Brunete no es sólo su imputación en diligencias previas por el intento de compra de la concejal de UPyD, sino que en Brunete existen también otras presuntas irregularidades en torno a Borja Gutiérrez.



Problemas como la imputación del sargento jefe de la Policía local del municipio por otro caso de prevaricación, una causa que también podría llevar a los juzgados, pero por el momento en calidad de testigo.



María Isabel Cotrina insiste en que desconoce "lo que va a pasar", pero subraya que "esta gente tiene mucho poder". Todo, a pesar de que el caso sigue bajo secreto de sumario.