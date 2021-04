La Ponferrada de hace dos décadas tenía una opinión bien distinta acerca de Ismael Álvarez de la que se cuenta ahora. Como se puede ver en el vídeo de Más Vale Tarde, hace 20 años, se podían escuchar mensajes claros de apoyo al exalcalde y contra Nevenka Fernández, que se atrevió a denunciar el acoso que estaba sufriendo.

"A mí no me acosa nadie si no me dejo" o denuncias contra lo que consideraban "injusticia" que decían estaba sufriendo Álvarez. Esas son las palabras que se escuchaban a principios de los 2000. Las cosas han cambiado en 2021, con una duda mayoritaria a la versión de su exalcalde.

"No tiene perdón de dios", "no me creo nada" o que "tiene que pedir bastante perdón a los ciudadanos" son algunos de los testimonios que se escuchan ahora en las calles de Ponferrada, un cambio notable.

La polémica ha surgido de nuevo cuando Ismael Álvarez ha roto su silencio después de la publicación del documental 'Nevenka' en Netflix, negándose a pedir perdón y reivindicándose como "una persona muy humilde".

En una entrevista en 'Castilla y León Televisión", ha negado haber hablado con Newtral, productora del documental, sobre el mismo, una afirmación falsa que la propia Newtral ha desmentido publicando la llamada de teléfonopublicando la llamada de teléfono que mantuvieron con el expolítico.

Afirma Álvarez que Nevenka Fernández se fue de Ponferrada "porque quiso", asegurando que "nadie la echó". "Se fue porque quiso y volverá cuando quiera; puede volver cuando quiera o puede no volver, en uso de su libertad puesde hacer lo que quiera", añade.

Estas son las primeras palabras después de que hace 20 años, Álvarez fuese condenado por acoso sexual a la exconcejala Nevenka Fernández. Él se ha declarado "inocente", tachando esa condena de "injustísima".